Festival Art & Com : Folies futures, Médiathèque José Cabanis, Toulouse

Festival Art & Com : Folies futures Mercredi 13 mai, 14h00 Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne

Mercredi 13 mai – De 14h à 18h

Théâtre, cirque, danse, créations audiovisuelles… un festival pensé et présenté par les étudiants en Licence Art & Com, organisé par les étudiant.es de la L1 Communication et arts du spectacle de l’Université Jean-Jaurès à Toulouse.

De 14h à 18h : accès à des dispositifs visuels et sonores et médiations.

De 16h à 18h : spectacles dans le Grand auditorium.

Médiathèque José Cabanis – Grand auditorium (niveau -1)

Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie

