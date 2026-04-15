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Jeux de société autour du manga, Médiathèque des Izards, Toulouse

Jeux de société autour du manga, Médiathèque des Izards, Toulouse

Jeux de société autour du manga, Médiathèque des Izards, Toulouse mercredi 20 mai 2026.

Lieu : Médiathèque des Izards

Adresse : 1 place Micoulaud 31200 Toulouse

Ville : 31200 Toulouse

Département : Haute-Garonne

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

Jeux de société autour du manga Mercredi 20 mai, 14h00 Médiathèque des Izards Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-20T14:00:00+02:00 – 2026-05-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-05-20T14:00:00+02:00 – 2026-05-20T16:00:00+02:00

Mercredi 20 mai – 14h
Médiathèque des Izards
Durée : 2h – À partir de 8 ans
Sur inscription au 05 31 22 94 70

Médiathèque des Izards 1 place Micoulaud 31200 Toulouse Toulouse 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 31 22 94 70 »}]
À partir de 8 ans

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