Jeux de société autour du manga, Médiathèque des Izards, Toulouse
Jeux de société autour du manga, Médiathèque des Izards, Toulouse mercredi 20 mai 2026.
Jeux de société autour du manga Mercredi 20 mai, 14h00 Médiathèque des Izards Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-20T14:00:00+02:00 – 2026-05-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-05-20T14:00:00+02:00 – 2026-05-20T16:00:00+02:00
Mercredi 20 mai – 14h
Médiathèque des Izards
Durée : 2h – À partir de 8 ans
Sur inscription au 05 31 22 94 70
Médiathèque des Izards 1 place Micoulaud 31200 Toulouse Toulouse 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 31 22 94 70 »}]
À partir de 8 ans
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