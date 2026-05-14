Toulouse

SAINT-CYP EN FÊTE

QUARTIER SAINT-CYPRIEN Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-01

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-01

Vivez une semaine au rythme endiablé dans ce quartier festif !

Tout le quartier se mobilise pour faire vibrer chaque recoin des jardins au centre culturel, jusqu’aux cafés-restaurants, tout devient un lieu de vie et de rencontres.

De nombreuses expositions animent également le quartier, avec des temps forts autour de rencontres d’artistes, notamment avec le célèbre mouvement des Urban Sketchers.

Spectacles musicaux, cirque, bingo, vide-grenier, concert live et DJ set, vernissages, c’est toute une programmation qui est à retrouver sur les réseaux sociaux du Saint-Cyp en fête. .

QUARTIER SAINT-CYPRIEN Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie fetedequartiersaintcypenfete@gmail.com

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English :

Experience a week of frenetic activity in this festive neighborhood!

L’événement SAINT-CYP EN FÊTE Toulouse a été mis à jour le 2026-05-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE