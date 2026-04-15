Formation aux associations : Les bases de la comptabilité associative, Maison des associations, Toulouse

Formation aux associations : Les bases de la comptabilité associative Mardi 2 juin, 18h00 Maison des associations Haute-Garonne

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-02T18:00:00+02:00 – 2026-06-02T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-02T18:00:00+02:00 – 2026-06-02T21:00:00+02:00

Tout au long de l’année, la Maison des Associations propose aux acteurs de la vie associative des formations gratuites.

Compétences abordées

La comptabilité est non seulement une obligation légale pour les associations, mais aussi un outil précieux pour une gestion financière efficace. Cette formation a pour objectif de vous familiariser avec les différentes méthodes de comptabilisation (simple et double) et de vous permettre de les appliquer au sein de votre association, quel que soit sa taille. Une base essentielle pour une gestion financière solide et conforme.

Le formateur

Profession Sport Animation 31

Maison des associations Place Guy Hersant, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 05 36 25 28 30 https://metropole.toulouse.fr/annuaire/maison-des-associations [{« type »: « link », « value »: « https://demarches-montoulouse.eservices.toulouse-metropole.fr/inscription-formation-vie-associative/ »}] [{« link »: « https://haute-garonne.profession-sport-loisirs.fr/ »}] Située dans le bâtiment de l’ancienne caserne Niel, au cœur du quartier Saint-Agne, la Maison des associations héberge de nombreuses associations à l’année ou ponctuellement, en mutualisant les bureaux. Métro : ligne B – station Empalot ou Saint-Agne – SNCF

Dans le cadre du cycle de formations de la Maison des Associations de Toulouse. association formation

Stevepb