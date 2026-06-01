Reconversion, comment faire ?, ENAC Alumni, Toulouse

Reconversion, comment faire ? Mardi 9 juin, 13h00 ENAC Alumni Haute-Garonne

En ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-09T13:00:00+02:00 – 2026-06-09T14:00:00+02:00

Fin : 2026-06-09T13:00:00+02:00 – 2026-06-09T14:00:00+02:00

Que vous envisagiez un changement de secteur, une nouvelle fonction ou une trajectoire plus alignée avec vos aspirations, ce webinaire d’1h vous apportera des clés concrètes pour structurer votre réflexion et passer à l’action.

Ce webinaire est organisé en collaboration avec l’APEC, exclusivement pour les alumni de l’ENAC, et sera animé par Aline TOURET, Consultante en Développement Professionnel.

Cet atelier vous permettra de :

Prendre du recul sur votre parcours et vos motivations,

Identifier les dispositifs et ressources utiles à votre transition,

Mieux comprendre les étapes d’une reconversion réussie,

Construire un projet professionnel crédible, cohérent et durable.

Un format court, interactif et pragmatique pour transformer une envie de changement en véritable stratégie d’évolution professionnelle.

ENAC Alumni 7 avenue Edouard Belin 31400 Toulouse Toulouse 31400 Pont des Demoiselles / Ormeau/ Montaudran / La Terrasse / Malepère Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.alumni.enac.fr/fr/agenda/reussir-sa-reconversion-1137 »}]

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