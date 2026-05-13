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À TA SANTÉ HUBERT THÉÂTRE LE FIL À PLOMB Toulouse

À TA SANTÉ HUBERT THÉÂTRE LE FIL À PLOMB Toulouse samedi 27 juin 2026.

Lieu : THÉÂTRE LE FIL À PLOMB

Adresse : 30 Rue de la Chaîne

Ville : 31000 Toulouse

Département : Haute-Garonne

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 9.8 9.8 9.8 Tarif de base plein tarif

Toulouse

À TA SANTÉ HUBERT

THÉÂTRE LE FIL À PLOMB 30 Rue de la Chaîne Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 9.8 – 9.8 – EUR
9.8
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 20:30:00
fin : 2026-06-27 21:45:00

Date(s) :
2026-06-27

Deux veuves se retrouvent devant les tombes de leurs maris.
Un petit moment d’émotion fait vite place à des échanges. 9.8  .

THÉÂTRE LE FIL À PLOMB 30 Rue de la Chaîne Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 30 99 77  administration@theatrelefilaplomb.fr

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English :

Two widows meet in front of their husbands’ graves.

L’événement À TA SANTÉ HUBERT Toulouse a été mis à jour le 2026-05-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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