À TA SANTÉ HUBERT THÉÂTRE LE FIL À PLOMB Toulouse

Toulouse

À TA SANTÉ HUBERT

THÉÂTRE LE FIL À PLOMB 30 Rue de la Chaîne Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 9.8 – 9.8 – EUR

9.8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 20:30:00

fin : 2026-06-27 21:45:00

Date(s) :

2026-06-27

Deux veuves se retrouvent devant les tombes de leurs maris.

Un petit moment d’émotion fait vite place à des échanges. 9.8 .

THÉÂTRE LE FIL À PLOMB 30 Rue de la Chaîne Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 30 99 77 administration@theatrelefilaplomb.fr

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English :

Two widows meet in front of their husbands’ graves.

L’événement À TA SANTÉ HUBERT Toulouse a été mis à jour le 2026-05-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE