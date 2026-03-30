TROQUE TON JARDIN JARDINS DU MUSÉUM À BORDEROUGE Toulouse

TROQUE TON JARDIN

JARDINS DU MUSÉUM À BORDEROUGE 26 Avenue Maurice Bourgès-Maunoury Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 14:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Les Jardins du Muséum à Borderouge organisent un grand troc de plantes !

Troque ton Jardin revient et vous invite à venir partager un moment chaleureux entre Toulousaines et Toulousains ! C’est aussi l’occasion de découvrir le stand des Jardins du Muséum, qui mettent à l’honneur des plantes issues de semis spontanés. Médiatrices, médiateurs et jardinières sont là pour échanger, conseiller et vous accompagner dans vos découvertes.

Bon à savoir !

– Le troc d’espèces exotiques envahissantes est interdit telles que l’arbre à papillon (Buddleia davidii.), l’herbe de la pampa (Cortaderia selloana) ou encore la verveine de Buenos Aires (Verbena bonariensis).

– Le troc de toute plante qu’elle soit potagère ou d’intérieur est autorisé

– Les Jardins du Muséum ne s’engagent pas à récupérer les plantes non troquées .

JARDINS DU MUSÉUM À BORDEROUGE 26 Avenue Maurice Bourgès-Maunoury Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie +33 5 67 73 84 84 relations.visiteurs.museum@culture.toulouse-metropole.fr

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English :

The Jardins du Muséum in Borderouge are organizing a big plant swap!

L’événement TROQUE TON JARDIN Toulouse a été mis à jour le 2026-03-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE