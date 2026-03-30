TROQUE TON JARDIN JARDINS DU MUSÉUM À BORDEROUGE Toulouse
TROQUE TON JARDIN JARDINS DU MUSÉUM À BORDEROUGE Toulouse dimanche 28 juin 2026.
TROQUE TON JARDIN
JARDINS DU MUSÉUM À BORDEROUGE 26 Avenue Maurice Bourgès-Maunoury Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 14:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Les Jardins du Muséum à Borderouge organisent un grand troc de plantes !
Troque ton Jardin revient et vous invite à venir partager un moment chaleureux entre Toulousaines et Toulousains ! C’est aussi l’occasion de découvrir le stand des Jardins du Muséum, qui mettent à l’honneur des plantes issues de semis spontanés. Médiatrices, médiateurs et jardinières sont là pour échanger, conseiller et vous accompagner dans vos découvertes.
Bon à savoir !
– Le troc d’espèces exotiques envahissantes est interdit telles que l’arbre à papillon (Buddleia davidii.), l’herbe de la pampa (Cortaderia selloana) ou encore la verveine de Buenos Aires (Verbena bonariensis).
– Le troc de toute plante qu’elle soit potagère ou d’intérieur est autorisé
– Les Jardins du Muséum ne s’engagent pas à récupérer les plantes non troquées .
JARDINS DU MUSÉUM À BORDEROUGE 26 Avenue Maurice Bourgès-Maunoury Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie +33 5 67 73 84 84 relations.visiteurs.museum@culture.toulouse-metropole.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Jardins du Muséum in Borderouge are organizing a big plant swap!
L’événement TROQUE TON JARDIN Toulouse a été mis à jour le 2026-03-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Toulouse (Haute-Garonne)
- Visite commentées : « coeur à coeur », Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy, Toulouse 30 mars 2026
- Visite Mon Précieux… « Une robe en soie à l’anglaise », Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy, Toulouse 31 mars 2026
- La province dominicaine de Toulouse : restauration, crises et renouveaux (1865-1974), Bibliothèque d’études méridionales, Toulouse 31 mars 2026
- MARTHA ARGERICH DONG HYEK LIM HALLE AUX GRAINS Toulouse 31 mars 2026
- INSULA ORCHESTRA CHOEUR ACCENTUS HALLE AUX GRAINS Toulouse 31 mars 2026