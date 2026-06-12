Toulouse

FÊTE DU CINÉMA

DIVERS LIEUX Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28

fin : 2026-07-01

Date(s) :

2026-06-28

Vivez à fond votre amour du grand écran et profitez de La Fête du Cinéma !

Pendant quatre jours, vous êtes invités à découvrir les nombreux films à l’affiche, grâce à un tarif unique et exceptionnel. Une occasion parfaite pour vivre la magie du grand écran !

Rendez-vous dans les salles de vos cinémas toulousains pour profiter de séances à 5€ et découvrez les films à l’affiche sur www.feteducinema.com 5 .

DIVERS LIEUX Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Live your love of the big screen to the full and enjoy La Fête du Cinéma!

L’événement FÊTE DU CINÉMA Toulouse a été mis à jour le 2026-06-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE