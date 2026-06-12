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FÊTE DU CINÉMA Toulouse

FÊTE DU CINÉMA Toulouse dimanche 28 juin 2026.

Adresse : DIVERS LIEUX

Ville : 31000 Toulouse

Département : Haute-Garonne

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : mercredi 1 juillet 2026

Tarif : 5 5 5 Tarif de base plein tarif

Toulouse

FÊTE DU CINÉMA

DIVERS LIEUX Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-07-01

Date(s) :
2026-06-28

Vivez à fond votre amour du grand écran et profitez de La Fête du Cinéma !
Pendant quatre jours, vous êtes invités à découvrir les nombreux films à l’affiche, grâce à un tarif unique et exceptionnel. Une occasion parfaite pour vivre la magie du grand écran !

Rendez-vous dans les salles de vos cinémas toulousains pour profiter de séances à 5€ et découvrez les films à l’affiche sur www.feteducinema.com 5  .

DIVERS LIEUX Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie  

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Live your love of the big screen to the full and enjoy La Fête du Cinéma!

L’événement FÊTE DU CINÉMA Toulouse a été mis à jour le 2026-06-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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