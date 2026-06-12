FÊTE DU CINÉMA Toulouse
FÊTE DU CINÉMA Toulouse dimanche 28 juin 2026.
Toulouse
FÊTE DU CINÉMA
DIVERS LIEUX Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-07-01
Date(s) :
2026-06-28
Vivez à fond votre amour du grand écran et profitez de La Fête du Cinéma !
Pendant quatre jours, vous êtes invités à découvrir les nombreux films à l’affiche, grâce à un tarif unique et exceptionnel. Une occasion parfaite pour vivre la magie du grand écran !
Rendez-vous dans les salles de vos cinémas toulousains pour profiter de séances à 5€ et découvrez les films à l’affiche sur www.feteducinema.com 5 .
DIVERS LIEUX Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Live your love of the big screen to the full and enjoy La Fête du Cinéma!
L’événement FÊTE DU CINÉMA Toulouse a été mis à jour le 2026-06-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Toulouse (Haute-Garonne)
- Professionnels – Co-construction d’une méthode d’analyse devis « menuiseries » – Atelier, Maison de l’Energie, Toulouse 12 juin 2026
- « LE CONTE D’HIVER » DE WILLIAM SHAKESPEARE, Théâtre Jules Julien, Toulouse 12 juin 2026
- Être ou paraître Gaulois [Visite flash], Musée Saint-Raymond, musée d’Archéologie de Toulouse, Toulouse 12 juin 2026
- Pause numérique – Ma vie numérique : bien-être et équilibre, Médiathèque Empalot, Toulouse 12 juin 2026
- Écriture, Médiathèque José Cabanis, Toulouse 12 juin 2026