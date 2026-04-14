Pause numérique – Ma vie numérique : bien-être et équilibre, Médiathèque Empalot, Toulouse
Pause numérique – Ma vie numérique : bien-être et équilibre, Médiathèque Empalot, Toulouse vendredi 12 juin 2026.
Pause numérique – Ma vie numérique : bien-être et équilibre Vendredi 12 juin, 17h00 Médiathèque Empalot Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-12T17:00:00+02:00 – 2026-06-12T18:30:00+02:00
Fin : 2026-06-12T17:00:00+02:00 – 2026-06-12T18:30:00+02:00
Vendredi 12 juin – 17h-18h30
Apprenez à accorder votre vie réelle et votre pratique numérique avec l’association Cosmopolitaine.
Durée : 2h30 – Sur inscription sur place ou au 05 36 25 20 80
Médiathèque Empalot 40 Avenue Jean Moulin, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 05 36 25 20 80 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/empalot [{« type »: « phone », « value »: « 05 36 25 20 80 »}] La médiathèque Empalot a été créée en 1978 puis reconstruite et ouverte en janvier 2009 sur 1100m2. Elle comprend notamment une ludothèque et un fonds en langue chinoise. Métro : ligne B – station EmpalotVélô-Toulouse : station 156 – 38, avenue Jean-Moulin
Apprenez à construire votre identité en ligne et à préserver votre vie privée
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