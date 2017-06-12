Écriture, Médiathèque José Cabanis, Toulouse

Écriture Vendredi 12 juin, 17h00 Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne

Vendredi 12 juin – 17h

Carte blanche est donnée à l’imagination des enfants pour créer des histoires et jouer avec les mots.

Médiathèque José Cabanis – pôle Jeunesse (niveau -1)

Durée : 1h30 – Pour les 8-12 ans

Sur inscription au 05 62 27 64 92

Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie

