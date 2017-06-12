Écriture, Médiathèque José Cabanis, Toulouse
Écriture, Médiathèque José Cabanis, Toulouse vendredi 12 juin 2026.
Écriture Vendredi 12 juin, 17h00 Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-12T17:00:00+02:00 – 2026-06-12T18:30:00+02:00
Fin : 2026-06-12T17:00:00+02:00 – 2026-06-12T18:30:00+02:00
Vendredi 12 juin – 17h
Carte blanche est donnée à l’imagination des enfants pour créer des histoires et jouer avec les mots.
Médiathèque José Cabanis – pôle Jeunesse (niveau -1)
Durée : 1h30 – Pour les 8-12 ans
Sur inscription au 05 62 27 64 92
Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 27 64 92 »}]
Carte blanche est donnée à l’imagination des enfants