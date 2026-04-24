Être ou paraître Gaulois [Visite flash], Musée Saint-Raymond, musée d’Archéologie de Toulouse, Toulouse

Être ou paraître Gaulois [Visite flash] Vendredi 12 juin, 16h00 Musée Saint-Raymond, musée d’Archéologie de Toulouse Haute-Garonne

Entrée et visite gratuite. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T16:00:00+02:00 – 2026-06-12T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-12T16:00:00+02:00 – 2026-06-12T16:30:00+02:00

L’un des clichés largement répandu sur la Gaule avant la conquête romaine est celui d’un territoire sauvage, recouvert de forêts et habité par des sangliers. L’archéologie a mis à mal cette image d’Épinal d’un territoire constitué de forêts impénétrables : les Gaulois n’étaient pas un peuple sylvestre vivant dans des cabanes au milieu des bois.

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Photo : © MAN / Valorie Gô

Musée Saint-Raymond, musée d’Archéologie de Toulouse 1ter place Saint-Sernin, Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 33 5 61 22 31 44 https://saintraymond.toulouse.fr/ https://twitter.com/MSR_Tlse;https://www.facebook.com/museesaintraymond;https://saintraymond.festik.net/;https://www.instagram.com/msr_tlse Au musée Saint-Raymond, le musée d’Archéologie de Toulouse, vous entrez dans un lieu qui ne vous laissera pas de marbre. Au 2e étage, les objets présentés et les maquettes évoquent Toulouse et sa région au temps des Gaulois et des Romains. Au 1er étage, on ne saura jamais si c’est vous qui observez les portraits de la galerie ou si ce sont les empereurs qui vous dévisagent. Puis viennent les sculptures mythologiques avec ces étonnants reliefs sculptés représentant les Travaux d’Hercule. Rejoignez le sous-sol pour découvrir un véritable site archéologique : un ancien cimetière dans lequel a été préservé un étonnant vestige, un four à chaux. Terminez par les sarcophages et leur décor. Bienvenue chez nous, bienvenue chez vous.

Au cours de cette visite, on déconstruit les clichés sur les Gaulois ! archéologie musée saint-raymond

© MAN / Valorie Gô