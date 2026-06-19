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LES KERMESSES TIMBRÉES LE TIMBRE Toulouse

LES KERMESSES TIMBRÉES LE TIMBRE Toulouse dimanche 28 juin 2026.

Lieu : LE TIMBRE

Adresse : 84 Boulevard Silvio Trentin

Ville : 31200 Toulouse

Département : Haute-Garonne

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Toulouse

LES KERMESSES TIMBRÉES

LE TIMBRE 84 Boulevard Silvio Trentin Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 14:00:00
fin : 2026-06-28 20:00:00

Date(s) :
2026-06-28 2026-07-12 2026-07-26

Venez passer des moments conviviaux dans un tiers lieu accessible à tous.
Pendant 4 dimanches, profitez de l’été et des moments de partage.

Au programme
– Marché de créateurs avec ateliers créatifs découvrez-vous des talents artistiques au côté des créateurs.
– Jeux de kermesse des jeux en bois sont à votre disposition toute l’après-midi pour s’amuser en famille ou entre amis.
– Chaque dimanche, dansez et chantez sur des musiques d’artistes émergents.

Une buvette est disponible sur place.   .

LE TIMBRE 84 Boulevard Silvio Trentin Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie +33 5 86 50 32 06  contact@saladesupreme.fr

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English :

Come enjoy some fun times in a third place that’s accessible to everyone.

L’événement LES KERMESSES TIMBRÉES Toulouse a été mis à jour le 2026-06-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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