CONCERTOS BACH & VIVALDI (FESTIVAL DE TOULOUSE) AUDITORIUM SAINT PIERRE DES CUISINES Toulouse

Toulouse

CONCERTOS BACH & VIVALDI (FESTIVAL DE TOULOUSE)

AUDITORIUM SAINT PIERRE DES CUISINES 12 Place Saint-Pierre Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 21:00:00

fin : 2026-07-11 22:30:00

Date(s) :

2026-07-11

David Fray et Julien Martineau à l’Auditorium Saint-Pierre-des-Cuisines

En clôture du festival, la musique baroque est à l’honneur dans un programme consacré à deux monuments du répertoire les Concertos pour clavier de Johann Sebastian Bach et les Concertos pour mandoline d’Antonio Vivaldi.

Pour interpréter ces chefs-d’œuvre, l’Orchestre de Chambre de Toulouse accompagne deux solistes habitués des grandes scènes internationales et bien connus du public toulousain David Fray et Julien Martineau.

À leurs côtés, deux jeunes prodiges le pianiste suédois Timothy Lozakovich et le mandoliniste italien Eugenio Palumbo.

Avec David Fray (piano), Julien Martineau (mandoline), Timothy Lozakovich (piano), Eugenio Palumbo (mandoline) et l’Orchestre de Chambre de Toulouse. .

AUDITORIUM SAINT PIERRE DES CUISINES 12 Place Saint-Pierre Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

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English :

David Fray and Julien Martineau at the Auditorium Saint-Pierre-des-Cuisines

L’événement CONCERTOS BACH & VIVALDI (FESTIVAL DE TOULOUSE) Toulouse a été mis à jour le 2026-04-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE