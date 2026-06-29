NRJ MUSIC TOUR + FEU D’ARTIFICE Rue Charles Laganne Toulouse
NRJ MUSIC TOUR + FEU D’ARTIFICE Rue Charles Laganne Toulouse lundi 13 juillet 2026.
Toulouse
NRJ MUSIC TOUR + FEU D’ARTIFICE
Rue Charles Laganne PRAIRIE DES FILTRES ET BORDS DE GARONNE Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 18:30:00
fin : 2026-07-13 23:00:00
Date(s) :
2026-07-13
Rendez-vous sur les bords de Garonne pour célébrer la fête nationale en musique .
Au programme un grand feu d’artifice et une pluie de stars de la chanson !
C’est l’un des évènements les plus populaires de l’année à Toulouse !
À partir de 18h30, rendez-vous à la Prairie des Filtres pour assister aux concerts d’artistes locaux avec Antes & Madzes, De Fleur, HYL, Soll.
Puis, dès 20h, place au plus grand concert gratuit de France, en partenariat avec NRJ, avec vos stars préférées: Bigflo & Oli, Disiz, Gims, Amir, Tayc, Pierre de Maere, Marine, Julien Lied, Jeck & Carla, Jungeli et Morgan Nagoya
À 22h30, le feu d’artifice sera tiré depuis des barges sur la Garonne, offrant une vue panoramique à 360°.
Bonne fête nationale à Toulouse ! .
Rue Charles Laganne PRAIRIE DES FILTRES ET BORDS DE GARONNE Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Join us on the banks of the Garonne for a musical celebration of France’s national holiday.
On the program: fireworks and a shower of music stars!
L’événement NRJ MUSIC TOUR + FEU D’ARTIFICE Toulouse a été mis à jour le 2026-06-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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