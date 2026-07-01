BAL FORRO LA CAVE POÉSIE Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

BAL FORRO

LA CAVE POÉSIE 71 Rue du Taur Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR

6.5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 20:30:00

fin : 2026-07-27

Date(s) :

2026-07-27

Chaque lundi, la Cave Po’ vous invite à un bal.

Brésilienne adoptée par Toulouse, Rita Macêdo fait chanter et danser comme au village, sur un répertoire qui renoue avec les grandes traditions des musiques populaires.

Improbable rencontre d’un Brésil flamboyant et d’une Occitanie fière et généreuse qui l’a définitivement fait sienne !

Une énergie infinie qu’elle puise dans son héritage familial, celui des musiques de rue de Salvador de Bahia. 6.5 .

LA CAVE POÉSIE 71 Rue du Taur Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 23 62 00 contact@cave-poesie.com

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English :

Every Monday, Cave Po’ invites you to a dance.

L’événement BAL FORRO Toulouse a été mis à jour le 2026-07-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE