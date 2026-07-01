BAL FORRO LA CAVE POÉSIE Toulouse
lundi 27 juillet 2026 · LA CAVE POÉSIE · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
BAL FORRO
LA CAVE POÉSIE 71 Rue du Taur Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR
6.5
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 20:30:00
fin : 2026-07-27
Date(s) :
2026-07-27
Chaque lundi, la Cave Po’ vous invite à un bal.
Brésilienne adoptée par Toulouse, Rita Macêdo fait chanter et danser comme au village, sur un répertoire qui renoue avec les grandes traditions des musiques populaires.
Improbable rencontre d’un Brésil flamboyant et d’une Occitanie fière et généreuse qui l’a définitivement fait sienne !
Une énergie infinie qu’elle puise dans son héritage familial, celui des musiques de rue de Salvador de Bahia. 6.5 .
LA CAVE POÉSIE 71 Rue du Taur Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 23 62 00 contact@cave-poesie.com
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English :
Every Monday, Cave Po’ invites you to a dance.
L’événement BAL FORRO Toulouse a été mis à jour le 2026-07-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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