CHAMPIONNAT DE WAKEBOARD Quai de Tounis Toulouse
dimanche 19 juillet 2026 · Quai de Tounis · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
CHAMPIONNAT DE WAKEBOARD
Quai de Tounis QUAI DE TOUNIS Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 09:00:00
fin : 2026-07-19 18:00:00
Date(s) :
2026-07-19
Vivez une journée 100% Wakeboard !
Toute la journée, venez voir la compétition régionale de Wakeboard. 3 catégories hommes et femmes parcourent 400m en aller/retour sur la Garonne. .
Quai de Tounis QUAI DE TOUNIS Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie skiclubdelapeniche@gmail.com
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English :
Enjoy a day dedicated entirely to wakeboarding!
L’événement CHAMPIONNAT DE WAKEBOARD Toulouse a été mis à jour le 2026-07-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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