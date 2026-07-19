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AGENDA · Toulouse

CHAMPIONNAT DE WAKEBOARD Quai de Tounis Toulouse

dimanche 19 juillet 2026 · Quai de Tounis · Toulouse

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Quai de Tounis
Adresse
QUAI DE TOUNIS
Ville
31000 Toulouse
Département
Haute-Garonne
Tarif

Toulouse

CHAMPIONNAT DE WAKEBOARD

Quai de Tounis QUAI DE TOUNIS Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 09:00:00
fin : 2026-07-19 18:00:00

Date(s) :
2026-07-19

Vivez une journée 100% Wakeboard !
Toute la journée, venez voir la compétition régionale de Wakeboard. 3 catégories hommes et femmes parcourent 400m en aller/retour sur la Garonne.   .

Quai de Tounis QUAI DE TOUNIS Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie   skiclubdelapeniche@gmail.com

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English :

Enjoy a day dedicated entirely to wakeboarding!

L’événement CHAMPIONNAT DE WAKEBOARD Toulouse a été mis à jour le 2026-07-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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