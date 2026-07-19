CHAMPIONNAT DE WAKEBOARD Quai de Tounis Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

CHAMPIONNAT DE WAKEBOARD

Quai de Tounis QUAI DE TOUNIS Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 09:00:00

fin : 2026-07-19 18:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Vivez une journée 100% Wakeboard !

Toute la journée, venez voir la compétition régionale de Wakeboard. 3 catégories hommes et femmes parcourent 400m en aller/retour sur la Garonne. .

Quai de Tounis QUAI DE TOUNIS Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie skiclubdelapeniche@gmail.com

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English :

Enjoy a day dedicated entirely to wakeboarding!

L’événement CHAMPIONNAT DE WAKEBOARD Toulouse a été mis à jour le 2026-07-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE