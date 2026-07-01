Stage : Le dessin comme espace d’exploration (séance 4/4), Musée des Augustins, Toulouse
dimanche 19 juillet 2026 · Musée des Augustins · Toulouse
Informations pratiques
Stage : Le dessin comme espace d’exploration (séance 4/4) Dimanche 19 juillet, 10h30 Musée des Augustins Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-19T10:30:00+02:00 – 2026-07-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-07-19T10:30:00+02:00 – 2026-07-19T12:30:00+02:00
Stage de 4 séances autour de l’oeuvre de Stéphanie Mansy. L’animation est assurée par Jeannette Giannini, historienne de l’art et plasticienne.
Les séances se dérouleront au musée des Augustins et au musée des Arts Précieux Paul-Dupuy.
Durée : 2 heures
Musée des Augustins 21 rue de Metz 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie https://augustins.toulouse.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.musee-augustins.toulouse.fr/content?lang=fr »}] Le musée présente des collections de peintures et de sculptures du début du Moyen Âge aux premières années du XXe siècle. Métro : ligne A – station Esquirol, ligne B – station Carmes
Atelier autour de l’oeuvre de Stéphanie Mansy Aiguisez votre regard et perfectionnez votre dessin
Mairie de Toulouse – Musée des Augustins
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