LES OISEAUX (CINÉMA EN PLEIN AIR) LA CINÉMATHÈQUE DE TOULOUSE Toulouse
LES OISEAUX (CINÉMA EN PLEIN AIR) LA CINÉMATHÈQUE DE TOULOUSE Toulouse dimanche 19 juillet 2026.
Toulouse
LES OISEAUX (CINÉMA EN PLEIN AIR)
LA CINÉMATHÈQUE DE TOULOUSE 69 Rue du Taur Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR
7.5
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 22:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Une soirée film en plein air, ça vous tente ?
Synopsis
Du suspense, de l’angoisse. Un chef-d’œuvre dont on ne se lasse pas. Melanie, belle et riche jeune fille, rencontre Mitch dans un magasin d’oiseaux où il lui fait l’affront de la prendre pour une employée. Piquée au jeu, elle se rend chez lui pour lui ramener le couple d’inséparables qu’il a commandé. Elle rencontre son ex-petite amie, elle rencontre sa mère… Mais surtout, elle se fait attaquer par une mouette, début de la fin de la comédie romantique. Ils arrivent, ils arrivent…
Alfred Hitchcock, 1963. USA. 120 min. Coul. DCP. VOSTF. 7.5 .
LA CINÉMATHÈQUE DE TOULOUSE 69 Rue du Taur Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 30 30 10
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
How about an open-air film evening?
L’événement LES OISEAUX (CINÉMA EN PLEIN AIR) Toulouse a été mis à jour le 2026-06-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Toulouse (Haute-Garonne)
- ON DIVORCE QUAND ? LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE Toulouse 18 juin 2026
- UN ÉTÉ À LA CROISÉE DES PARCS Toulouse 19 juin 2026
- BLISS YOGA FESTIVAL HALLES DE LA CARTOUCHERIE Toulouse 19 juin 2026
- BEL AIR MICRO FESTIVAL OBSERVATOIRE DE PECH DAVID Toulouse 19 juin 2026
- Atelier “Plans des usages” : matérialisez la bibliothèque de demain sur des plans, Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine, Toulouse 19 juin 2026