LES OISEAUX (CINÉMA EN PLEIN AIR) LA CINÉMATHÈQUE DE TOULOUSE Toulouse dimanche 19 juillet 2026.

Toulouse

LES OISEAUX (CINÉMA EN PLEIN AIR)

LA CINÉMATHÈQUE DE TOULOUSE 69 Rue du Taur Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR

7.5

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 22:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Une soirée film en plein air, ça vous tente ?

Synopsis

Du suspense, de l’angoisse. Un chef-d’œuvre dont on ne se lasse pas. Melanie, belle et riche jeune fille, rencontre Mitch dans un magasin d’oiseaux où il lui fait l’affront de la prendre pour une employée. Piquée au jeu, elle se rend chez lui pour lui ramener le couple d’inséparables qu’il a commandé. Elle rencontre son ex-petite amie, elle rencontre sa mère… Mais surtout, elle se fait attaquer par une mouette, début de la fin de la comédie romantique. Ils arrivent, ils arrivent…

Alfred Hitchcock, 1963. USA. 120 min. Coul. DCP. VOSTF. 7.5 .

LA CINÉMATHÈQUE DE TOULOUSE 69 Rue du Taur Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 30 30 10

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English :

How about an open-air film evening?

L’événement LES OISEAUX (CINÉMA EN PLEIN AIR) Toulouse a été mis à jour le 2026-06-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE