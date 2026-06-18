LA PAUSE MUSICALE AUX MUSÉE DES AUGUSTINS MUSÉE DES AUGUSTINS Toulouse samedi 18 juillet 2026.

Toulouse

LA PAUSE MUSICALE AUX MUSÉE DES AUGUSTINS

MUSÉE DES AUGUSTINS 21 Rue de Metz Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 18:30:00

fin : 2026-07-18 19:30:00

Date(s) :

2026-07-18

Profitez d’une heure de musique dans le musée des Augustins.

Un trio de flûte, piano et saxophone est au rendez-vous dans les salles du musée. .

MUSÉE DES AUGUSTINS 21 Rue de Metz Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 22 21 82 augustins@mairie-toulouse.fr

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English :

Enjoy an hour of music at the Musée des Augustins.

L’événement LA PAUSE MUSICALE AUX MUSÉE DES AUGUSTINS Toulouse a été mis à jour le 2026-06-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE