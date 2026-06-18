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LA PAUSE MUSICALE AUX MUSÉE DES AUGUSTINS MUSÉE DES AUGUSTINS Toulouse

LA PAUSE MUSICALE AUX MUSÉE DES AUGUSTINS MUSÉE DES AUGUSTINS Toulouse samedi 18 juillet 2026.

Lieu : MUSÉE DES AUGUSTINS

Adresse : 21 Rue de Metz

Ville : 31000 Toulouse

Département : Haute-Garonne

Début : samedi 18 juillet 2026

Fin : samedi 18 juillet 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Toulouse

LA PAUSE MUSICALE AUX MUSÉE DES AUGUSTINS

MUSÉE DES AUGUSTINS 21 Rue de Metz Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 18:30:00
fin : 2026-07-18 19:30:00

Date(s) :
2026-07-18

Profitez d’une heure de musique dans le musée des Augustins.
Un trio de flûte, piano et saxophone est au rendez-vous dans les salles du musée.   .

MUSÉE DES AUGUSTINS 21 Rue de Metz Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 22 21 82  augustins@mairie-toulouse.fr

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English :

Enjoy an hour of music at the Musée des Augustins.

L’événement LA PAUSE MUSICALE AUX MUSÉE DES AUGUSTINS Toulouse a été mis à jour le 2026-06-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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