LA PAUSE MUSICALE AUX MUSÉE DES AUGUSTINS MUSÉE DES AUGUSTINS Toulouse
LA PAUSE MUSICALE AUX MUSÉE DES AUGUSTINS MUSÉE DES AUGUSTINS Toulouse samedi 18 juillet 2026.
Toulouse
LA PAUSE MUSICALE AUX MUSÉE DES AUGUSTINS
MUSÉE DES AUGUSTINS 21 Rue de Metz Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 18:30:00
fin : 2026-07-18 19:30:00
Date(s) :
2026-07-18
Profitez d’une heure de musique dans le musée des Augustins.
Un trio de flûte, piano et saxophone est au rendez-vous dans les salles du musée. .
MUSÉE DES AUGUSTINS 21 Rue de Metz Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 22 21 82 augustins@mairie-toulouse.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Enjoy an hour of music at the Musée des Augustins.
L’événement LA PAUSE MUSICALE AUX MUSÉE DES AUGUSTINS Toulouse a été mis à jour le 2026-06-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Toulouse (Haute-Garonne)
- ON DIVORCE QUAND ? LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE Toulouse 18 juin 2026
- UN ÉTÉ À LA CROISÉE DES PARCS Toulouse 19 juin 2026
- BLISS YOGA FESTIVAL HALLES DE LA CARTOUCHERIE Toulouse 19 juin 2026
- BEL AIR MICRO FESTIVAL OBSERVATOIRE DE PECH DAVID Toulouse 19 juin 2026
- Atelier “Plans des usages” : matérialisez la bibliothèque de demain sur des plans, Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine, Toulouse 19 juin 2026