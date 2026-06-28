MADALITSO BAND (HALLE NIGHT LONG) LA HALLE DE LA MACHINE Toulouse

Toulouse

MADALITSO BAND (HALLE NIGHT LONG)

LA HALLE DE LA MACHINE 3 Avenue de l’Aérodrome de Montaudran Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 19:00:00

fin : 2026-07-17 22:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Le festival Halle Night Long est de retour cet été sur le parvis de la Halle de la Machine, pour le plus grand plaisir d’Astérion le Minotaure et des afficionados de musique.

Madalitso Band est formé de Yosefe Kalekeni et Yobu Maligwa, duo qui joue une

musique d’une sincérité et d’une énergie imparable. Leur présence et leurs instruments DIY trahissent un parcours tout terrain, sans artifice. Considérés comme de véritables prophètes musicaux au Malawi, ils ont été révélés par le fameux label suisse Bongo Joe Records. Après avoir parcouru plusieurs continents des confins de l’Afrique aux ÉtatsUnis en passant par presque toute l’Europe, ils ont joué dans des festivals de renommée internationale (le Womex, le Womad, le Roskilde, Sauti Za Busara, MNT Bushfire, le Sziget…). Formés à l’école de la rue, les deux musiciens placent leurs instruments faits maison, au cœur de leurs compositions. Aidés de leur babatone artisanal (sorte de basse à une corde), d’une guitare et de leurs voix entrelacées, Yobu et Yosefe créent un son à la croisée du banjo, du kwela, du gospel et du folk africain, qui plonge leur public dans une

transe acoustique à la fois minimale et vibrante, profondément ancrée dans la tradition malawite mais indéniablement contemporaine. .

LA HALLE DE LA MACHINE 3 Avenue de l’Aérodrome de Montaudran Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie +33 5 32 10 89 07 contact@halledelamachine.fr

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English :

The Halle Night Long festival is back this %E9t%E9 on the plaza in front of the Halle de la Machine, much to the delight of Ast%E9rion the Minotaur and music lovers alike.

L’événement MADALITSO BAND (HALLE NIGHT LONG) Toulouse a été mis à jour le 2026-06-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE