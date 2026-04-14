Rayon Gaïa, Chapelle des Carmélites, Toulouse

Rayon Gaïa Dimanche 28 juin, 19h30 Chapelle des Carmélites Haute-Garonne

14€ | 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T19:30:00+02:00 – 2026-06-28T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T19:30:00+02:00 – 2026-06-28T21:00:00+02:00

Rayon Gaïa est une chanteuse et pianiste toulousaine qui s’inscrit dans l’horizon de la chanson française ou elle intègre sa propre identité musicale pop et chimérique. Ses chansons poétiques puisent leur inspiration dans la nature changeante au gré des saisons, les amours grandissantes et les âmes voyageuses.

Depuis trois ans, elle crée un univers poétique et sensible qu’elle a pu concrétiser dans son premier album « Le jour se rêve et se cueille la nuit », paru le 31 octobre 2025.

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Chapelle des Carmélites 1 Rue du Périgord, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 34 44 92 05 [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/l-oreille-rousse/evenements/rayon-gaia-a-la-chapelle-des-carmelites »}] [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 900, « description »: « ud83cudf1e chansons franu00e7aises pop & chimu00e9riques ud83cudf1e », « html »: «

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Un concert sensible et poétique aux sonorités pop pop mélancolique

© Rayon Gaïa