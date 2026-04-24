Journée quantique, Toulouse School of Management, Toulouse
Journée quantique, Toulouse School of Management, Toulouse lundi 29 juin 2026.
Journée quantique Lundi 29 juin, 09h00 Toulouse School of Management Haute-Garonne
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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-29T09:00:00+02:00 – 2026-06-29T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-29T09:00:00+02:00 – 2026-06-29T18:00:00+02:00
Une journée pour sensibiliser les étudiants, chercheurs et industriels de la région Occitanie aux défis de l’informatique quantique et à l’utilisation à venir des processeurs quantiques (QPU) dans le calcul scientifique et le traitement des données.
L’événement est adossé à la conférence Saint Girons qui regroupe les experts mondiaux du calcul haute performance (HPC). Cette journée permettra d’explorer comment le calcul et les technologies quantiques vont révolutionner le monde de demain. Nous aborderons les thèmes suivants :
- Promesses des algorithmes quantiques
- Possibilités des ordinateurs quantiques actuels
- Retours d’expérience sur le calcul hybride QPU + HPC
- Exemples d’applications industrielles, cas d’usage
- Enjeux de la formation universitaire au calcul quantique
- Table ronde: stratégie pour relever les défis du quantique
Toulouse School of Management 2T Rue des Puits Creusés, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://saintgironsconference.eu/ »}]
Sensibiliser les étudiants, chercheurs et industriels de la région Occitanie aux défis de l’informatique quantique et à l’utilisation à venir des processeurs quantiques (QPU) AIN7 Numérique Calcul Quantique
AIN7 Numérique
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