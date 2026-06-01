Concert Play Music, Centre Culturel Alban Minville, Toulouse
Concert Play Music, Centre Culturel Alban Minville, Toulouse lundi 29 juin 2026.
Concert Play Music Lundi 29 juin, 10h30 Centre Culturel Alban Minville Haute-Garonne
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-29T10:30:00+02:00 – 2026-06-29T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-29T10:30:00+02:00 – 2026-06-29T12:00:00+02:00
Concert Play Music Variations 1 et 2 des Élèves du site Alban Minville.
Plus d’informations sur le dispositif Play Music : https://conservatoire.toulouse.fr/dispositif-playmusic/
Centre Culturel Alban Minville 1 place Martin Luther King 31100 Toulouse Toulouse 31100 Mirail / Reynerie / Bellefontaine Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://conservatoire.toulouse.fr/dispositif-playmusic/ »}]
Concert Play Music Variations 1 et 2
© NC
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