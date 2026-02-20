BALLET JOGGING STADE ARNAUNÉ Toulouse

BALLET JOGGING

STADE ARNAUNÉ 107 Avenue Frédéric Estèbe Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 11 – 11 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-06-28 18:00:00

fin : 2026-06-28

2026-06-28

Venez assister à un jogging géant au milieu d’un stade qui se mue en un ballet poétique formé par une myriade de coureurs volontaires de toutes générations et de tous horizons !

Créé à l’origine pour 150 coureuses et coureurs, à l’occasion du passage de la Flamme Olympique à Marseille en 2024, Ballet Jogging s’inspire des murmurations, ces chorégraphies spectaculaires qu’effectuent les nuées d’oiseaux ou les bancs de poissons.

Pour cette édition toulousaine, le théâtre Garonne invite le chorégraphe toulousain Pierre Rigal à recréer le spectacle à Toulouse avec 150 coureuses et coureurs volontaires. Assis dans les gradins du stade, venez assister à une course d’ensemble solidaire, portée par l’énergie vitale de la danse combinée à celle de l’effort. Un ballet improbable mis en musique par Julien Lepreux !

Un appel à coureurs volontaires est en cours ! Vous aimez courir ? Vous êtes capable de courir 45 minutes sans vous arrêter ? Vous êtes à Toulouse le 28 juin ? Venez suivre avec les 8 sessions d’entraînements entre avril et juin et participer à un spectacle collectif d’envergure qui mêle course à pied et performance artistique. (Informations et inscriptions sur le site internet du Théâtre Garonne). 11 .

STADE ARNAUNÉ 107 Avenue Frédéric Estèbe Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie +33 6 46 97 17 04 balletjogging@theatregaronne.com

Come and watch a giant jog in the middle of a stadium that transforms into a poetic ballet formed by a myriad of volunteer runners from all generations and backgrounds!

