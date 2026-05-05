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MINI MATCH D’IMPRO CAFE THEATRE LE 57 Toulouse

MINI MATCH D’IMPRO CAFE THEATRE LE 57 Toulouse dimanche 28 juin 2026.

Lieu : CAFE THEATRE LE 57

Adresse : 57 Boulevard des Minimes

Ville : 31200 Toulouse

Département : Haute-Garonne

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : 10.39 10.39 13 10.39 Tarif de base plein tarif

Toulouse

MINI MATCH D’IMPRO

CAFE THEATRE LE 57 57 Boulevard des Minimes Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 10.39 – 10.39 – 13 EUR
10.39
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 18:30:00
fin : 2026-06-28 19:30:00

Date(s) :
2026-06-28

A la Bulle Carrée, ils improvisent en direct !
Les participants des ateliers Explore ta bulle, Sors de ta bulle et les formateurs de la Bulle Carrée vous proposent un match d’improvisation 2 équipes, composées pour l’occasion, s’affronteront pour conquérir votre rire et votre vote ! Un match délirant avec l’envie de vous étonner. 10.39  .

CAFE THEATRE LE 57 57 Boulevard des Minimes Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie  

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English :

At La Bulle Carrée, they improvise live!

L’événement MINI MATCH D’IMPRO Toulouse a été mis à jour le 2026-04-28 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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