MINI MATCH D’IMPRO CAFE THEATRE LE 57 Toulouse
MINI MATCH D’IMPRO CAFE THEATRE LE 57 Toulouse dimanche 28 juin 2026.
Toulouse
MINI MATCH D’IMPRO
CAFE THEATRE LE 57 57 Boulevard des Minimes Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 10.39 – 10.39 – 13 EUR
10.39
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 18:30:00
fin : 2026-06-28 19:30:00
Date(s) :
2026-06-28
A la Bulle Carrée, ils improvisent en direct !
Les participants des ateliers Explore ta bulle, Sors de ta bulle et les formateurs de la Bulle Carrée vous proposent un match d’improvisation 2 équipes, composées pour l’occasion, s’affronteront pour conquérir votre rire et votre vote ! Un match délirant avec l’envie de vous étonner. 10.39 .
CAFE THEATRE LE 57 57 Boulevard des Minimes Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie
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English :
At La Bulle Carrée, they improvise live!
L’événement MINI MATCH D’IMPRO Toulouse a été mis à jour le 2026-04-28 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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