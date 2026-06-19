Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

LES JOURS À VENIR CHANTENT DÉJÀ ÉGLISE SAINT-JOSEPH Toulouse

LES JOURS À VENIR CHANTENT DÉJÀ ÉGLISE SAINT-JOSEPH Toulouse dimanche 28 juin 2026.

Lieu : ÉGLISE SAINT-JOSEPH

Adresse : 40 Avenue Antoine de Saint-Exupéry

Ville : 31400 Toulouse

Département : Haute-Garonne

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : 12 12 12 Tarif de base plein tarif

Toulouse

LES JOURS À VENIR CHANTENT DÉJÀ

ÉGLISE SAINT-JOSEPH 40 Avenue Antoine de Saint-Exupéry Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 16:00:00
fin : 2026-06-28 17:30:00

Date(s) :
2026-06-28

Préparez-vous à un petit voyage dans l’univers du 7ème art, en passant par l’une des œuvres majeures de Vivaldi.
Au programme
– 20th Century fox
– Seigneur des anneaux Lament for Gandalf,
– March of the Ents H. Shore
– Hippolyte et Aricie O nuit J.F. Rameau
– Le Roi lion -The circle of the life E. John et T. Rice
– Mulan Be a man Matthew Wilder
– Requiem Pie Jesu A. L. Webber
-Magnificat Magnificat, Et misericordia eius, Fecit potentiam, Deposuit potentes, Suscepit, Israel, Gloria patri, Esurientes implevit bonis –
– A. Vivaldi
– Clair Obscur Expedition 33 Maelle L. Testard
– 1492 Conquest of paradise Vangelis
– Avatar Adiemus K. Jenkins
– Hunger Games The Hanging tree J. Fraites & W.
– Schultz 12  .

ÉGLISE SAINT-JOSEPH 40 Avenue Antoine de Saint-Exupéry Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Get ready for a little journey into the world of cinema, featuring one of Vivaldi’s major works.

L’événement LES JOURS À VENIR CHANTENT DÉJÀ Toulouse a été mis à jour le 2026-06-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

À voir aussi à Toulouse (Haute-Garonne)