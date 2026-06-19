LES JOURS À VENIR CHANTENT DÉJÀ ÉGLISE SAINT-JOSEPH Toulouse
LES JOURS À VENIR CHANTENT DÉJÀ ÉGLISE SAINT-JOSEPH Toulouse dimanche 28 juin 2026.
Toulouse
LES JOURS À VENIR CHANTENT DÉJÀ
ÉGLISE SAINT-JOSEPH 40 Avenue Antoine de Saint-Exupéry Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 16:00:00
fin : 2026-06-28 17:30:00
Date(s) :
2026-06-28
Préparez-vous à un petit voyage dans l’univers du 7ème art, en passant par l’une des œuvres majeures de Vivaldi.
Au programme
– 20th Century fox
– Seigneur des anneaux Lament for Gandalf,
– March of the Ents H. Shore
– Hippolyte et Aricie O nuit J.F. Rameau
– Le Roi lion -The circle of the life E. John et T. Rice
– Mulan Be a man Matthew Wilder
– Requiem Pie Jesu A. L. Webber
-Magnificat Magnificat, Et misericordia eius, Fecit potentiam, Deposuit potentes, Suscepit, Israel, Gloria patri, Esurientes implevit bonis –
– A. Vivaldi
– Clair Obscur Expedition 33 Maelle L. Testard
– 1492 Conquest of paradise Vangelis
– Avatar Adiemus K. Jenkins
– Hunger Games The Hanging tree J. Fraites & W.
– Schultz 12 .
ÉGLISE SAINT-JOSEPH 40 Avenue Antoine de Saint-Exupéry Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Get ready for a little journey into the world of cinema, featuring one of Vivaldi’s major works.
L’événement LES JOURS À VENIR CHANTENT DÉJÀ Toulouse a été mis à jour le 2026-06-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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