LES JOURS À VENIR CHANTENT DÉJÀ ÉGLISE SAINT-JOSEPH Toulouse

Toulouse

LES JOURS À VENIR CHANTENT DÉJÀ

ÉGLISE SAINT-JOSEPH 40 Avenue Antoine de Saint-Exupéry Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 16:00:00

fin : 2026-06-28 17:30:00

Date(s) :

2026-06-28

Préparez-vous à un petit voyage dans l’univers du 7ème art, en passant par l’une des œuvres majeures de Vivaldi.

Au programme

– 20th Century fox

– Seigneur des anneaux Lament for Gandalf,

– March of the Ents H. Shore

– Hippolyte et Aricie O nuit J.F. Rameau

– Le Roi lion -The circle of the life E. John et T. Rice

– Mulan Be a man Matthew Wilder

– Requiem Pie Jesu A. L. Webber

-Magnificat Magnificat, Et misericordia eius, Fecit potentiam, Deposuit potentes, Suscepit, Israel, Gloria patri, Esurientes implevit bonis –

– A. Vivaldi

– Clair Obscur Expedition 33 Maelle L. Testard

– 1492 Conquest of paradise Vangelis

– Avatar Adiemus K. Jenkins

– Hunger Games The Hanging tree J. Fraites & W.

– Schultz 12 .

ÉGLISE SAINT-JOSEPH 40 Avenue Antoine de Saint-Exupéry Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Get ready for a little journey into the world of cinema, featuring one of Vivaldi’s major works.

L’événement LES JOURS À VENIR CHANTENT DÉJÀ Toulouse a été mis à jour le 2026-06-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE