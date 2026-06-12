BEL AIR MICRO FESTIVAL OBSERVATOIRE DE PECH DAVID Toulouse
BEL AIR MICRO FESTIVAL OBSERVATOIRE DE PECH DAVID Toulouse vendredi 19 juin 2026.
Toulouse
BEL AIR MICRO FESTIVAL
OBSERVATOIRE DE PECH DAVID Chemin des Côtes de Pech David Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 8.4 – 8.4 – 26.5 EUR
8.4
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-19
Prenez de la hauteur à Pech David, pour une nouvelle édition de Bel Air festival !
Au programme ? Deux jours de fête en plein air réunissant Dj Set locaux ou nationaux, lives, animations (jeux en bois, tournois de coinch …), espace détente.
LINE UP
– Clover
– Barrez-Vous (live)
– Kelsen & Mourgis (Booster Club)
– Vanroose
– Chocolanouar b2b Chakdashit
– GOGO GREEN (Camille Doe & Lefblom)
– Katya Corazon
– Supplément Groove
– Collectif Bel Air
Attention qui dit micro festival dit jauge limitée !
Bon festival ! 8.4 .
OBSERVATOIRE DE PECH DAVID Chemin des Côtes de Pech David Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Take to the skies at Pech David, for another edition of the Bel Air festival!
L’événement BEL AIR MICRO FESTIVAL Toulouse a été mis à jour le 2026-06-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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