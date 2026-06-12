BEL AIR MICRO FESTIVAL OBSERVATOIRE DE PECH DAVID Toulouse

Toulouse

BEL AIR MICRO FESTIVAL

OBSERVATOIRE DE PECH DAVID Chemin des Côtes de Pech David Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 8.4 – 8.4 – 26.5 EUR

8.4

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-19

Prenez de la hauteur à Pech David, pour une nouvelle édition de Bel Air festival !

Au programme ? Deux jours de fête en plein air réunissant Dj Set locaux ou nationaux, lives, animations (jeux en bois, tournois de coinch …), espace détente.

LINE UP

– Clover

– Barrez-Vous (live)

– Kelsen & Mourgis (Booster Club)

– Vanroose

– Chocolanouar b2b Chakdashit

– GOGO GREEN (Camille Doe & Lefblom)

– Katya Corazon

– Supplément Groove

– Collectif Bel Air

Attention qui dit micro festival dit jauge limitée !

Bon festival ! 8.4 .

OBSERVATOIRE DE PECH DAVID Chemin des Côtes de Pech David Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Take to the skies at Pech David, for another edition of the Bel Air festival!

L’événement BEL AIR MICRO FESTIVAL Toulouse a été mis à jour le 2026-06-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE