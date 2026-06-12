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BEL AIR MICRO FESTIVAL OBSERVATOIRE DE PECH DAVID Toulouse

BEL AIR MICRO FESTIVAL OBSERVATOIRE DE PECH DAVID Toulouse vendredi 19 juin 2026.

Lieu : OBSERVATOIRE DE PECH DAVID

Adresse : Chemin des Côtes de Pech David

Ville : 31400 Toulouse

Département : Haute-Garonne

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Tarif : 8.4 8.4 26.5 8.4 Tarif de base plein tarif

Toulouse

BEL AIR MICRO FESTIVAL

OBSERVATOIRE DE PECH DAVID Chemin des Côtes de Pech David Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 8.4 – 8.4 – 26.5 EUR
8.4
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-19

Prenez de la hauteur à Pech David, pour une nouvelle édition de Bel Air festival !
Au programme ? Deux jours de fête en plein air réunissant Dj Set locaux ou nationaux, lives, animations (jeux en bois, tournois de coinch …), espace détente.

LINE UP
– Clover
– Barrez-Vous (live)
– Kelsen & Mourgis (Booster Club)
– Vanroose
– Chocolanouar b2b Chakdashit
– GOGO GREEN (Camille Doe & Lefblom)
– Katya Corazon
– Supplément Groove
– Collectif Bel Air

Attention qui dit micro festival dit jauge limitée !

Bon festival ! 8.4  .

OBSERVATOIRE DE PECH DAVID Chemin des Côtes de Pech David Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie  

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English :

Take to the skies at Pech David, for another edition of the Bel Air festival!

L’événement BEL AIR MICRO FESTIVAL Toulouse a été mis à jour le 2026-06-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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