BLISS YOGA FESTIVAL HALLES DE LA CARTOUCHERIE Toulouse
BLISS YOGA FESTIVAL HALLES DE LA CARTOUCHERIE Toulouse vendredi 19 juin 2026.
Toulouse
BLISS YOGA FESTIVAL
HALLES DE LA CARTOUCHERIE 10 Place de la Charte des Libertés Communales Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 10 – 10 – 245 EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-19
Célébrez la fête de la musique et la journée internationale du yoga !
Un festival de 3 jours, incontournable dans le bien-être, qui se déploie dans l’ensemble des espaces de l’écosystème de la Cartoucherie à Toulouse pour sa 1ère édition “hors les murs”.
Une programmation de haut vol pour des expériences inattendues yoga au cinéma pour changer de perspective, cours en extérieur, cours parents-enfants, du yoga pour ados, du yoga aérien, et aussi concerts live, cours de yoga au son des harpes. 10 .
HALLES DE LA CARTOUCHERIE 10 Place de la Charte des Libertés Communales Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Celebrate Fête de la Musique and International Yoga Day!
L’événement BLISS YOGA FESTIVAL Toulouse a été mis à jour le 2026-05-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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