BLISS YOGA FESTIVAL HALLES DE LA CARTOUCHERIE Toulouse

Toulouse

BLISS YOGA FESTIVAL

HALLES DE LA CARTOUCHERIE 10 Place de la Charte des Libertés Communales Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 245 EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-19

Célébrez la fête de la musique et la journée internationale du yoga !

Un festival de 3 jours, incontournable dans le bien-être, qui se déploie dans l’ensemble des espaces de l’écosystème de la Cartoucherie à Toulouse pour sa 1ère édition “hors les murs”.

Une programmation de haut vol pour des expériences inattendues yoga au cinéma pour changer de perspective, cours en extérieur, cours parents-enfants, du yoga pour ados, du yoga aérien, et aussi concerts live, cours de yoga au son des harpes. 10 .

HALLES DE LA CARTOUCHERIE 10 Place de la Charte des Libertés Communales Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Celebrate Fête de la Musique and International Yoga Day!

L’événement BLISS YOGA FESTIVAL Toulouse a été mis à jour le 2026-05-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE