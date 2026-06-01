À la lettre, Archives municipales, Toulouse

À la lettre 8 – 12 juin Archives municipales Haute-Garonne

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-08T18:30:00+02:00 – 2026-06-08T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-12T18:30:00+02:00 – 2026-06-12T20:00:00+02:00

Un atelier participatif et immersif autour de l’écriture de l’intime sous l’Ancien Régime : lettres d’amour mais aussi de dénonciation, de menaces, voire d’insultes outrées.

Venez découvrir et lire certaines de ces lettres, pour s’interroger tant sur leur sens que sur leur matérialité, pour questionner la pratique de l’écriture de soi sous l’Ancien Régime – et de sa réception par l’autre ou par les autres.

Archives municipales 2 Rue des Archives, 31500 Toulouse, France Toulouse Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie 05 36 25 23 80 https://www.archives.toulouse.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://forms.office.com/e/FWAbwDrQ5n »}] Les Archives municipales de Toulouse sont la mémoire de la ville. Elles collectent, classent et conservent un grand nombre de documents consultables sur place et en ligne. Elles alimentent de nombreuses recherches et participent au rayonnement de la ville. Métro : ligne A – arrêt Roseraie, Bus : Linéo 9 – arrêt Sainte-Hélène

Un atelier participatif et immersif autour de l’écriture de l’intime sous l’Ancien Régime. Culture Patrimoine

Stéphanie Renard, Mairie de Toulouse, Archives municipales.