FINALE DU TOP 14 AU CAPITOLE Place du Capitole Toulouse

Toulouse

FINALE DU TOP 14 AU CAPITOLE

Place du Capitole PLACE DU CAPITOLE Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 21:00:00

fin : 2026-06-27 00:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Rendez-vous pour la finale ! Ce samedi , la place du Capitole accueille un écran géant !

La Finale du Top 14 est retransmise en direct ! En route pour un 25ème bouclier de Brennus ? Le Stade Toulousain affronte Montpellier HR. À tous les amoureux du ballon ovale et les supporters, venez vous réunir place du Capitole pour un match qui promet d’être historique encore une fois !

DRESS CODE Tous en rouge et noir pour supporter le Stade Toulousain.

La place du Capitole est The Place To Be. Qui ne saute pas n’est pas Toulousain !

Attention, cet événement fait l’objet d’un dispositif de sécurité renforcé et de mesure d’interdiction de stationnement. Retrouvez toutes les informations sur le site de la Mairie de Toulouse. .

Place du Capitole PLACE DU CAPITOLE Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

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English :

See you at the final! This Saturday, the Place du Capitole will host a giant screen!

L’événement FINALE DU TOP 14 AU CAPITOLE Toulouse a été mis à jour le 2026-06-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE