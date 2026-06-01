FINALE DU TOP 14 AU CAPITOLE Place du Capitole Toulouse
FINALE DU TOP 14 AU CAPITOLE Place du Capitole Toulouse samedi 27 juin 2026.
Toulouse
FINALE DU TOP 14 AU CAPITOLE
Place du Capitole PLACE DU CAPITOLE Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 21:00:00
fin : 2026-06-27 00:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Rendez-vous pour la finale ! Ce samedi , la place du Capitole accueille un écran géant !
La Finale du Top 14 est retransmise en direct ! En route pour un 25ème bouclier de Brennus ? Le Stade Toulousain affronte Montpellier HR. À tous les amoureux du ballon ovale et les supporters, venez vous réunir place du Capitole pour un match qui promet d’être historique encore une fois !
DRESS CODE Tous en rouge et noir pour supporter le Stade Toulousain.
La place du Capitole est The Place To Be. Qui ne saute pas n’est pas Toulousain !
Attention, cet événement fait l’objet d’un dispositif de sécurité renforcé et de mesure d’interdiction de stationnement. Retrouvez toutes les informations sur le site de la Mairie de Toulouse. .
Place du Capitole PLACE DU CAPITOLE Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie
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English :
See you at the final! This Saturday, the Place du Capitole will host a giant screen!
L’événement FINALE DU TOP 14 AU CAPITOLE Toulouse a été mis à jour le 2026-06-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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