Cantèra à la Tireuse, 24, Rue Pargaminières, Toulouse (31), Toulouse
Cantèra à la Tireuse, 24, Rue Pargaminières, Toulouse (31), Toulouse lundi 22 juin 2026.
Cantèra à la Tireuse Lundi 22 juin, 20h00 24, Rue Pargaminières, Toulouse (31) Haute-Garonne
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-22T20:00:00+02:00 – 2026-06-23T00:00:00+02:00
Fin : 2026-06-22T20:00:00+02:00 – 2026-06-23T00:00:00+02:00
La grande, la fabuleuse, la déjà culte cantèra de la Tireuse!
Venez chanter et se rencontrer le lundi 22 juin à partir de 20h au bar La Tireuse
Chants occitans, basques, catalans, français, italiens…
Le principe d’une cantèra/cantada : qui veut lance!
Au plaisir de vous y voir
Joël
PS: dernière…
source: Cantèra à la Tireuse – AgendaTrad
24, Rue Pargaminières, Toulouse (31) 24, Rue Pargaminières, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitania [{« link »: « https://agendatrad.org/e_2026-06/cantera-la-tireuse.96mnnppw »}]
organisé par La Velhada Haute-Garonne
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