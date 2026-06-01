Cantèra à la Tireuse, 24, Rue Pargaminières, Toulouse (31), Toulouse

Cantèra à la Tireuse Lundi 22 juin, 20h00 24, Rue Pargaminières, Toulouse (31) Haute-Garonne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-22T20:00:00+02:00 – 2026-06-23T00:00:00+02:00

Fin : 2026-06-22T20:00:00+02:00 – 2026-06-23T00:00:00+02:00

La grande, la fabuleuse, la déjà culte cantèra de la Tireuse!

Venez chanter et se rencontrer le lundi 22 juin à partir de 20h au bar La Tireuse

Chants occitans, basques, catalans, français, italiens…

Le principe d’une cantèra/cantada : qui veut lance!

Au plaisir de vous y voir

Joël

PS: dernière…

source: Cantèra à la Tireuse – AgendaTrad

24, Rue Pargaminières, Toulouse (31) 24, Rue Pargaminières, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitania [{« link »: « https://agendatrad.org/e_2026-06/cantera-la-tireuse.96mnnppw »}]

organisé par La Velhada Haute-Garonne