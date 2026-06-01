École de Batucada de Samba Résille, en haut de la Rue Alsace-Lorraine – Toulouse, Toulouse
École de Batucada de Samba Résille, en haut de la Rue Alsace-Lorraine – Toulouse, Toulouse dimanche 21 juin 2026.
École de Batucada de Samba Résille Dimanche 21 juin, 20h00 en haut de la Rue Alsace-Lorraine – Toulouse Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T20:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00
Fin : 2026-06-21T20:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00
Restitution des ateliers de l’école de batucada de Samba Résille
À partir de 20h !
-
20 h : la batucada enfants (7-12 ans) ! venez encourager nos jeunes pousses !
-
20 h 30 : la batucada jeunes (13-17 ans) ! la nouvele génération propose un filage co-construit percussif !
-
21 h : le collectif Nice Groove (Estoril – Portugal), nos partenaires de longue date, ouvrira la grande parade
-
En suivant, les nouveaux membres de l’école de batucada en parade dans la rue. Plus de 100 participants à cet événement !
en haut de la Rue Alsace-Lorraine – Toulouse 54 rue alsace lorraine toulouse Toulouse 31080 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie
Restitution des ateliers de l’école de batucada de Samba Résille
©ministère de la Culture
À voir aussi à Toulouse (Haute-Garonne)
- SACREE SOIREE LA COMEDIE DE TOULOUSE Toulouse. 1 juin 2026
- Brasserie Caporal, Brasserie Caporal, Toulouse 1 juin 2026
- Visite Mon Précieux… « Le vase à thériaque de la pharmacie des Jésuites », Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy, Toulouse 1 juin 2026
- Visite Exposition IVRESSE, Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy, Toulouse 1 juin 2026
- Photographies L’éveilleuse des tout-petits, Médiathèque Danièle Damin – Toulouse, Toulouse 2 juin 2026