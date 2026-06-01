Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

École de Batucada de Samba Résille, en haut de la Rue Alsace-Lorraine – Toulouse, Toulouse

École de Batucada de Samba Résille, en haut de la Rue Alsace-Lorraine – Toulouse, Toulouse

École de Batucada de Samba Résille, en haut de la Rue Alsace-Lorraine – Toulouse, Toulouse dimanche 21 juin 2026.

Lieu : en haut de la Rue Alsace-Lorraine - Toulouse

Adresse : 54 rue alsace lorraine toulouse

Ville : 31080 Toulouse

Département : Haute-Garonne

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

École de Batucada de Samba Résille Dimanche 21 juin, 20h00 en haut de la Rue Alsace-Lorraine – Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T20:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00
Fin : 2026-06-21T20:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00

Restitution des ateliers de l’école de batucada de Samba Résille

À partir de 20h !

  • 20 h : la batucada enfants (7-12 ans) ! venez encourager nos jeunes pousses !

  • 20 h 30 : la batucada jeunes (13-17 ans) ! la nouvele génération propose un filage co-construit percussif !

  • 21 h : le collectif Nice Groove (Estoril – Portugal), nos partenaires de longue date, ouvrira la grande parade

  • En suivant, les nouveaux membres de l’école de batucada en parade dans la rue. Plus de 100 participants à cet événement !

en haut de la Rue Alsace-Lorraine – Toulouse 54 rue alsace lorraine toulouse Toulouse 31080 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie
Restitution des ateliers de l’école de batucada de Samba Résille

©ministère de la Culture

À voir aussi à Toulouse (Haute-Garonne)