Mon Précieux: »Mobilier du château de Reynerie », Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy, Toulouse

Mon Précieux: »Mobilier du château de Reynerie » Lundi 8 juin, 11h00 Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy Haute-Garonne

Entrée musée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-08T11:00:00+02:00 – 2026-06-08T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-08T11:00:00+02:00 – 2026-06-08T11:30:00+02:00

Présentation du mobilier Louis XVI venant du château de Reynerie exposé dans la salle d’horlogerie du XVIIIe siècle.

Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy 13 rue de la Pleau 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 31 22 95 40 https://museepauldupuy.toulouse.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.musee-dupuy.toulouse.fr/selection/timeslotpass?productId=10229637952080 »}] Le musée accueille l’une des plus belles collections d’arts graphiques et d’arts décoratifs du sud de la France, dont notamment un ensemble unique de dessins languedociens et italiens et une collection d’horlogerie ancienne de rang international. Métro : ligne B – station Carmes

Mobilier du château de Reynerie

© P. Nin