PïU – Cirque des Petites Natures, Bibliothèque Pinel, Toulouse

PïU – Cirque des Petites Natures Vendredi 19 juin, 10h30 Bibliothèque Pinel Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-19T10:30:00+02:00 – 2026-06-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-06-19T10:30:00+02:00 – 2026-06-19T11:00:00+02:00

Vendredi 19 juin – 10h30

Nous sommes à 4 538 m d’altitude. Rousse a fui la basse-cour pour s’installer dans les grandes étendues enneigées. Gratter, picorer, pondre, couver : elle en avait marre du train-train quotidien du poulailler.

Elle y a rencontré Ours, paisible plantigrade toujours à l’écoute !

Mais Rousse a un rêve secret : elle voudrait être un aigle royal, grand rapace du ciel.

Dans un dialogue avec le public, sur des pentes enneigées, Rousse se livre, Ours écoute.

Un spectacle de poils et de plumes pour être qui on est, assumer nos folies et nos rêves !

Un spectacle pour croire en soi et apprendre à vivre ensemble avec nos différences.

Par : Camille Magand.

Avec : Camille Magand et Cécile Fradet (en remplacement de Juliette Frenillot).

Création musicale : Hugo Perrot.

Regard extérieur / dramaturgie : Louise Tardif et Benjamin De Mattéïs.

Bibliothèque Pinel

Durée : 20 min – Dès la naissance

Sur inscription au 05 61 54 28 93

Bibliothèque Pinel 7 Place Marius Pinel, 31500 Toulouse, France Toulouse 31500 Bonhoure / Guilheméry / Château de l'Hers / Limayrac / Côte Pavée Haute-Garonne Occitanie 05 61 54 28 93 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/pinel

