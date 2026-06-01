Atelier “Plans des usages” : matérialisez la bibliothèque de demain sur des plans, Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine, Toulouse

Atelier “Plans des usages” : matérialisez la bibliothèque de demain sur des plans Vendredi 19 juin, 09h30 Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-19T09:30:00+02:00 – 2026-06-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-19T09:30:00+02:00 – 2026-06-19T12:30:00+02:00

Vendredi 19 juin Plan des usages de la BEP 9h30-12h30

Venez construire la bibliothèque de demain !

venez participer à des ateliers pour définir à quoi ressembleront la médiathèque Cabanis et la Bibliothèque d’Etude et du Patrimoine.

“Design de fiction” : imaginez le parcours d’un usager au travers d’un jeu de cartes conçu spécialement pour les bibliothèques !

Inscription

à la Bibliothèque d’étude et du patrimoine, salle Patrimoine

Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine 1 Rue du Périgord, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 62 27 40 88 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/bibliotheque-detude-et-du-patrimoine [{« type »: « link », « value »: « https://forms.cloud.microsoft/pages/responsepage.aspx?id=jhVtnX0MgUOa41QE59ezQc9OI4LCc_pFoLoUwxvDMIpURVdXUVlVNlc5SzUxODBPR1QxT05NSEgyNS4u&route=shorturl »}] [{« link »: « https://forms.cloud.microsoft/pages/responsepage.aspx?id=jhVtnX0MgUOa41QE59ezQc9OI4LCc_pFoLoUwxvDMIpURVdXUVlVNlc5SzUxODBPR1QxT05NSEgyNS4u&route=shorturl »}] Bibliothèque historique de la ville, la bibliothèque d’étude et du patrimoine est aussi appelée « Périgord ». Elle s’adresse particulièrement aux étudiants et chercheurs.Inauguré en octobre 1935, le bâtiment abritant la bibliothèque est dû à l’architecte de la ville, Jean Montariol. D’une surface de 9 000m2, c’est l’une des plus importantes réalisations en France en matière de bibliothèques dans la période de l’entre deux guerres. Une importante rénovation du bâtiment a eu lieu au début des années 2000, parallèlement à la construction de la Médiathèque José Cabanis. Métro : ligne A – station Capitole et ligne B – station Jeanne d’ArcVélô-Toulouse : station 14 – 26, rue du Périgord

Bibliotransfo – Venez construire la bibliothèque de demain !