UN ÉTÉ À LA CROISÉE DES PARCS Toulouse vendredi 19 juin 2026.

Toulouse

UN ÉTÉ À LA CROISÉE DES PARCS

DIVERS LIEUX Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-06-19

Venez passer votre été à la croisée des parcs dans une ambiance de vacances à deux pas du métro avec une programmation estivale totalement gratuite !

L’évènement met à l’honneur pendant 3 week-end festifs les talents émergents, les pépites et les artistes d’ici et d’ailleurs. Venez faire une pause estivale et conviviale en famille, seuls et entre amis, à l’ombre du petit bois de Bagatelle, du parc de la Faourette et du parc des Merlettes.

On vous donne un avant goût carte blanche circassienne, concerts et bals de musique occitane, gnawa, forró ou encore cumbia, cabaret poétique, spectacle d’escrime, grands jeux en bois, ciné sous les étoiles et défis sportifs… une programmation riche et variée !

Retrouvez l’intégralité du programme sur le site internet de la mairie de Toulouse. .

DIVERS LIEUX Toulouse 31100 Haute-Garonne Occitanie +33 5 36 25 25 76

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English :

Spend your summer at the crossroads of the parks, in a vacation atmosphere just a stone’s throw from the metro, with free summer programming!

L’événement UN ÉTÉ À LA CROISÉE DES PARCS Toulouse a été mis à jour le 2026-06-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE