OCEAN’S ELEVEN (CINÉMA EN PLEIN AIR) LA CINÉMATHÈQUE DE TOULOUSE Toulouse

Toulouse

OCEAN’S ELEVEN (CINÉMA EN PLEIN AIR)

LA CINÉMATHÈQUE DE TOULOUSE 69 Rue du Taur Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR

7.5

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 22:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Une soirée film en plein air, ça vous tente ?

Synopsis

Quinte Flush, carré d’as et jackpot pour un divertissement de haut niveau. Le remake de L’Inconnu de Las Vegas (1960) de Lewis Milestone avec Frank Sinatra. Pour l’occasion, c’est George Clooney qui reprend le flambeau, épaulé par Brad Pitt, Matt Damon, Andy Garcia et Julia Roberts. What else? Un tapis magistral composé de dix joueurs et d’un entraîneur dont le but est de cambrioler la réserve d’argent des trois plus gros casinos de Las Vegas. Ambiance à la cool, scénario malin et efficacité à toute épreuve de Steven Soderbergh qui s’offre un casse classe aux ellipses audacieuses.

Steven Soderbergh, 2001. USA. 116 min. Coul. DCP. VOSTF. 7.5 .

LA CINÉMATHÈQUE DE TOULOUSE 69 Rue du Taur Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 30 30 10

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English :

How about an open-air film evening?

L’événement OCEAN’S ELEVEN (CINÉMA EN PLEIN AIR) Toulouse a été mis à jour le 2026-06-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE