Atelier Parents – enfants (dès 3 ans) – Dessine-moi un arbre (totebag imprimé), Musée des Augustins, Toulouse
samedi 18 juillet 2026 · Musée des Augustins · Toulouse
Informations pratiques
Atelier Parents – enfants (dès 3 ans) – Dessine-moi un arbre (totebag imprimé) Samedi 18 juillet, 10h30 Musée des Augustins Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-18T10:30:00+02:00 – 2026-07-18T12:30:00+02:00
Fin : 2026-07-18T10:30:00+02:00 – 2026-07-18T12:30:00+02:00
Un moment de création artistique et d’échange autour des œuvres à partager en famille (à partir de 3 ans).
Dessin, collage, modelage : des techniques accessibles où adultes et enfants découvrent ensemble, sur un même plan.
Thèmes de l’atelier : Dessine-moi un arbre (totebag imprimé)
> Durée : 2h
> Réservation minimum pour un adulte et un enfant
Musée des Augustins 21 rue de Metz 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie https://augustins.toulouse.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.musee-augustins.toulouse.fr/selection/timeslotpass?productId=10229534996319 »}] Le musée présente des collections de peintures et de sculptures du début du Moyen Âge aux premières années du XXe siècle. Métro : ligne A – station Esquirol, ligne B – station Carmes
Un moment de création artistique à partager en famille (à partir de 3 ans).
mairie de Toulouse
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