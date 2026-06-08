LE CHANT DE LA MER CINE SOUS LES ETOILES Impasse Abbé Salvat Toulouse

Toulouse

LE CHANT DE LA MER CINE SOUS LES ETOILES

Impasse Abbé Salvat BASE NAUTIQUE ET DE LOISIRS DE LA REYNERIE Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 21:45:00

fin : 2026-07-16 23:30:00

Date(s) :

2026-07-16

Projection organisée par le centre culturel Reynerie, dans le cadre d’un été au bord du lac.

Ben et Maïna vivent avec leur père tout en haut d’un phare sur une petite île. Pour les protéger des dangers de la mer, leur grand-mère les emmène vivre à la ville. Ben découvre alors que sa petite soeur est une selkie, une fée de la mer dont le chant peut délivrer les êtres magiques du sort que leur a jeté la Sorcière aux hiboux.

Retrouvez le détail des projections sur le site internet de la mairie. .

Impasse Abbé Salvat BASE NAUTIQUE ET DE LOISIRS DE LA REYNERIE Toulouse 31100 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Screening organized by the Reynerie cultural center, as part of Un été au bord du lac .

L’événement LE CHANT DE LA MER CINE SOUS LES ETOILES Toulouse a été mis à jour le 2026-06-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE