Les manipulations d’éveil aux sciences à Toulouse Plage !, Prairie des Filtres, Toulouse
mardi 28 juillet 2026 · Prairie des Filtres · Toulouse
Informations pratiques
Les manipulations d’éveil aux sciences à Toulouse Plage ! 28 juillet – 10 août Prairie des Filtres Haute-Garonne
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-28T10:00:00+02:00 – 2026-07-28T18:00:00+02:00
Fin : 2026-08-10T10:00:00+02:00 – 2026-08-10T18:00:00+02:00
Des manipulations duQuai des Petitsspécialement conçues pour l’itinérance !
Avec le labyrinthe magnétique, les engrenages, les miroirs magiques, les boîtes à sentir « repas » et « forêt », les sens, les émotions, le corps, les notions de magnétisme et d’équilibre sont abordées avec les enfants.
En partenariat avec la Direction Enfance Loisirs de la Ville de Toulouse.
Dates et horaires :
- 28 juillet, 3 août, 6 août et 10 août
+ d’infos :
- public : petite enfance – familles
- gratuit
- lieu : Prairie des Filtres, 31000 Toulouse
Prairie des Filtres Cours Dillon, 31300 Toulouse Toulouse 31300 Saint-Cyprien Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://quaidessavoirs.toulouse-metropole.fr/quai-des-petits/ »}]
Le Quai des Savoirs revient à la Ludoplage de Toulouse Plage pendant l’été avec des ateliers pour les petits !
Quai des Savoirs
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