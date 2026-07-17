Les manipulations d’éveil aux sciences à Toulouse Plage !, Prairie des Filtres, Toulouse

Informations pratiques

Les manipulations d’éveil aux sciences à Toulouse Plage ! 28 juillet – 10 août Prairie des Filtres Haute-Garonne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-28T10:00:00+02:00 – 2026-07-28T18:00:00+02:00

Fin : 2026-08-10T10:00:00+02:00 – 2026-08-10T18:00:00+02:00

Des manipulations duQuai des Petitsspécialement conçues pour l’itinérance !

Avec le labyrinthe magnétique, les engrenages, les miroirs magiques, les boîtes à sentir « repas » et « forêt », les sens, les émotions, le corps, les notions de magnétisme et d’équilibre sont abordées avec les enfants.

En partenariat avec la Direction Enfance Loisirs de la Ville de Toulouse.

Dates et horaires :

28 juillet, 3 août, 6 août et 10 août

+ d’infos :

public : petite enfance – familles

gratuit

lieu : Prairie des Filtres, 31000 Toulouse

Prairie des Filtres Cours Dillon, 31300 Toulouse Toulouse 31300 Saint-Cyprien Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://quaidessavoirs.toulouse-metropole.fr/quai-des-petits/ »}]

Le Quai des Savoirs revient à la Ludoplage de Toulouse Plage pendant l’été avec des ateliers pour les petits !

Quai des Savoirs