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BIBLIOPLAGE, Prairie des Filtres – Toulouse Plages, Toulouse

lundi 27 juillet 2026 · Prairie des Filtres - Toulouse Plages · Toulouse

BIBLIOPLAGE, Prairie des Filtres – Toulouse Plages, Toulouse

Informations pratiques

Début
lundi 27 juillet 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Lieu
Prairie des Filtres - Toulouse Plages
Adresse
Cours Dillon, 31300 Toulouse, France
Ville
31300 Toulouse
Département
Haute-Garonne

BIBLIOPLAGE 27 juillet – 21 août Prairie des Filtres – Toulouse Plages Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-27T09:30:00+02:00 – 2026-07-27T12:30:00+02:00
Fin : 2026-08-21T09:30:00+02:00 – 2026-08-21T12:30:00+02:00

Du 27 juillet au 21 août, la Prairie des filtres se métamorphose en Toulouse plages et la bibliothèque y prend ses quartiers d’été : c’est le retour de Biblioplage !
Venez faire un tour et voir notre bibliobus installé à la pointe de la Prairie des Filtres, vers le Pont-Neuf.
Vous pourrez lire et découvrir les collections proposées dans cette bibliothèque éphémère en bord de Garonne et sous les arbres, ouverte du lundi au vendredi, le matin exclusivement, de 9h30 à 12h30.
Programmation :

  • Vendredi 31 juillet 10h et 11h : lectures
  • Mardi 4 août 10h : atelier Bavardages
  • Vendredi 7 août 10h : atelier Bavardages
  • Mercredi 19 août 10h : atelier marque pages

Prairie des Filtres – Toulouse Plages Cours Dillon, 31300 Toulouse, France Toulouse 31300 Saint-Cyprien Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://metropole.toulouse.fr/actualites/toulouse-plages »}]
Venez faire un tour et voir notre bibliobus installé à la pointe de la Prairie des Filtres, vers le Pont-Neuf.

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