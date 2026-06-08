CASTING LEAR THEATRE GARONNE Toulouse
CASTING LEAR THEATRE GARONNE Toulouse lundi 20 juillet 2026.
Toulouse
CASTING LEAR
THEATRE GARONNE 1 Avenue du Château d’Eau Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 10 – 10 – 25 EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 20:00:00
fin : 2026-07-21 21:30:00
Date(s) :
2026-07-20 2026-07-21
Chaque soir, un acteur différent vient endosser le rôle du père d’Andrea Jiménez. Il devient le roi Lear tandis qu’elle est Cordelia. Dans cette confrontation, une tentative de réparation opère, entre le réel et la fiction.
Andrea Jiménez, ou plutôt son double qu’elle interprète, a des comptes à régler avec son père. Et pour cause, il n’a jamais franchi le seuil d’un théâtre, alors que sa fille préférée est metteuse en scène. Qu’à cela ne tienne, l’artiste espagnole n’a pas dit son dernier mot. Son Casting Lear lui permettra peut-être de trouver le père idéal.
Empruntant le personnage de Cordelia à la pièce de Shakespeare, Andrea Jiménez convoque Le Roi Lear comme une porte d’entrée vers une réflexion plus profonde. Face à elle, chaque soir, un nouvel acteur découvre le texte et interprète le rôle du père. Derrière l’ironie de la situation, elle met ainsi l’accent sur les figures parentales, qu’elles aient trait à la famille ou à nos références sociales et culturelles. À travers elles, ce sont les héritages qui sont questionnés, dans la manière dont ils nous forgent malgré nous. Une pièce qui joue avec la fragilité de l’instant, pour donner dans cette quête tout pouvoir au théâtre. 10 .
THEATRE GARONNE 1 Avenue du Château d’Eau Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 48 54 77 contact@theatregaronne.com
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English :
Every evening, a different actor takes on the role of Andrea Jiménez?s father. He becomes King Lear, while she is Cordelia. In this confrontation, an attempt is made to repair the balance between reality and fiction.
L’événement CASTING LEAR Toulouse a été mis à jour le 2026-06-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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