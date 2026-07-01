DÉCORS PEINTS COUVENT DES JACOBINS Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

DÉCORS PEINTS

COUVENT DES JACOBINS 69 Rue Pargaminières Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 8 EUR

5

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 10:30:00

fin : 2026-08-11 12:00:00

Date(s) :

2026-07-21 2026-08-11

Partez à la découverte des décors peints du Moyen Âge et initiez-vous aux techniques des artisans médiévaux en réalisant votre propre carreau de pavement coloré.

Au sein de la chapelle Saint-Antonin, découvrez un exceptionnel ensemble de peintures médiévales qui témoigne de près de 700 ans d’histoire. À travers l’observation des décors, des pigments et des techniques de réalisation, la visite met en lumière la place essentielle de la couleur dans l’architecture religieuse du Moyen Âge ainsi que les messages portés par ces représentations.

Ce parcours permet également d’aborder l’histoire du monument et les différentes campagnes de restauration qui ont assuré la conservation de ce patrimoine jusqu’à nos jours. Associant histoire de l’art et valorisation du patrimoine, cette visite favorise l’analyse et la compréhension des savoir-faire médiévaux.

En complément de la visite, vous êtes invités à expérimenter les gestes et les techniques des artisans médiévaux en décorant un carreau de pavement. Sur un support en terre cuite blanche, composez un motif libre ou à l’aide de pochoirs inspirés du répertoire ornemental médiéval avant de le mettre en couleur.

Cette activité pratique permet de mieux comprendre les procédés de création et de mettre en perspective le rôle de la polychromie dans les édifices médiévaux, où la couleur ornait aussi bien les murs et les vitraux que les éléments de pavement. L’atelier constitue ainsi un prolongement concret et participatif de la découverte patrimoniale.

Bon à savoir

– À partir de 8 ans 5 .

COUVENT DES JACOBINS 69 Rue Pargaminières Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 22 23 81 publics.jacobins@mairie-toulouse.fr

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English :

Set out to explore medieval painted decorations and learn about the techniques of medieval artisans by creating your own colorful floor tile.

L’événement DÉCORS PEINTS Toulouse a été mis à jour le 2026-07-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE