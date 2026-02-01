LES BÂTISSEURS AU MOYEN ÂGE COUVENT DES JACOBINS Toulouse
LES BÂTISSEURS AU MOYEN ÂGE
COUVENT DES JACOBINS 69 Rue Pargaminières Toulouse Haute-Garonne
Début : 2026-02-25 11:00:00
fin : 2026-02-25 12:00:00
2026-02-25 2026-03-04
Découvrez les secrets des bâtisseurs à travers le temps à travers une animation qui mélange pratique, jeu et discours pédagogique !
Les ingénieurs d’autrefois. Grâce à une présentation mêlant faits historique et manipulation d’outils pédagogiques, les architectures romane et gothique n’auront plus de secrets pour vous ! Montez vous-même votre maquette d’arcades gothiques ou romanes à l’instar des architectes du Moyen Âge, découvrez les étapes d’une construction et associez des monuments connus à une époque représentative de l’évolution des techniques de construction.
Bon à savoir
– À partir de 6 ans
– Animation gratuite accessible dans l’église .
COUVENT DES JACOBINS 69 Rue Pargaminières Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 22 23 81 publics.jacobins@mairie-toulouse.fr
English :
Discover the secrets of builders through the ages with an animation that combines practice, games and educational discourse!
