Stage avec le Quai des Curieux, Quai des Savoirs – Toulouse, Toulouse

Stage avec le Quai des Curieux 23 février – 6 mars Quai des Savoirs – Toulouse Haute-Garonne

Sur inscription auprès de Planète Sciences Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-23T08:30:00+01:00 – 2026-02-23T17:45:00+01:00

Fin : 2026-03-06T08:30:00+01:00 – 2026-03-06T17:45:00+01:00

Retrouvez nos stages avec le centre de loisirs du Quai des Curieux au Quai des Savoirs !

Pendant les vacances d’hiver, 2 stages sont organisés au Quai des Savoirs par Planète Sciences Occitanie pour les jeunes de 7 à 13 ans !

Au programme des stages pendant les vacances d’hiver au Plateau créatif :

23 au 27 février 2026 – Illusions en folie : découvre les mystères de la perception

Plonge dans le monde fascinant des illusions et découvre comment notre cerveau peut être trompé par ce que nous voyons ! Expérimente avec des images, des couleurs et des formes pour comprendre les phénomènes visuels derrière les illusions. Entre jeux, expériences et curiosités scientifiques, deviens un véritable explorateur de la perception et teste tes sens comme jamais !

2-6 mars 2026 – Robots et véhicules solaires : l’énergie du futur !

Construis un véhicule solaire en équipe et découvre comment l’énergie du Soleil peut mettre le monde en mouvement ! Apprends les bases de la mécanique, de l’électricité et des énergies renouvelables pour concevoir une machine capable d’avancer grâce à la lumière. Et pour finir, place à la grande course : quel véhicule franchira la ligne d’arrivée en premier ?

Inscriptions : https://www.planete-sciences.org/occitanie/web/stages-sejours-scientifiques/stages-scientifiques-a-toulouse/

A la fin de chaque stage, toutes nos aventures sont présentées à notre meilleur public : les parents.

Retrouvez les stages disponibles sur le site de Planète Sciences Occitanie

—

Crédit photo : Planète Sciences Occitanie

Quai des Savoirs – Toulouse
Allée Matilda, 31000 Toulouse

Planète Sciences Occitanie organise des stages pour les jeunes de 7 à 13 ans qui souhaitent découvrir de manière ludique les activités scientifiques et techniques. quai des curieux plateau créatif