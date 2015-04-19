Festival des cinémas indiens : 12th Fail, Médiathèque José Cabanis, Toulouse
Festival des cinémas indiens : 12th Fail Dimanche 19 avril, 15h00 Médiathèque José Cabanis
Dimanche 19 avril – 15h
Un jeune homme, venant d’un village particulièrement corrompu, sans appui ni grandes études, décide de présenter les concours administratifs.
L’occasion de découvrir un aspect méconnu de la société indienne et d’échanger ensemble après la projection.
Prix du public 2024 du Festival des Cinémas Indiens de Toulouse.
Médiathèque José Cabanis – Grand auditorium (niveau -1)
Durée : 2h26
Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie
Vinod Chopra – 2024 – 2h26 – VOST