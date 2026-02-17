KINÉTIK TOULOUSE URBAN TRAIL VILLAGE DÉPART-ARRIVÉE Toulouse

KINÉTIK TOULOUSE URBAN TRAIL

VILLAGE DÉPART-ARRIVÉE Allées Jean Jaurès Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 24 – 24 – 35 EUR

Début : 2026-04-19

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

L’aventure continue pour la 2e édition ! La Ville Rose devient votre terrain de course.

Le Toulouse Urban Trail est une course urbaine qui allie sport, exploration et plaisir de découvrir la ville autrement. Au programme 9, 14 ou 24 kilomètres à parcourir à travers rues, parcs, passages insolites, établissements partenaires et sites patrimoniaux toulousains.

Que vous participiez seul, en famille, entre amis ou avec vos collègues, vous vivrez une immersion au cœur du Toulouse vivant, animé et surprenant.

Le village départ-arrivée, installé au centre-ville de Toulouse, propose un espace convivial ouvert à tous animations, stands partenaires, restauration et moments de partage.

Nouveautés 2026

– Une course enfant au profit d’une association (Samedi 18 Avril 2026)

– Un challenge entreprise caritatif

Si le podium célèbre les meilleurs athlètes, l’esprit du Toulouse Urban Trail reste avant tout festif et convivial. Alors, rejoignez cette aventure unique et inoubliable pour vivre la course urbaine différemment !

Au programme 3 courses

– Le circuit des ruelles (9KM) Arpentez le coeur de Toulouse au travers de ses parcs, jardins et ruelles.

– La course des berges (14KM) Profitez de la diversité des sentiers en foulant routes pavées, voies vertes et bords de Garonne.

– La virée Toulousaine (24KM) Relevez un véritable défi sportif tout en explorant les multiples facettes de Toulouse !

Choisissez vite votre parcours, inscrivez-vous et rejoignez la ligne de départ !

VILLAGE DÉPART-ARRIVÉE Allées Jean Jaurès Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

English :

The adventure continues for the 2nd edition! The Ville Rose becomes your racing ground.

L'événement KINÉTIK TOULOUSE URBAN TRAIL Toulouse a été mis à jour le 2026-02-16