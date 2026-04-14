Un Dimanche, Un Quartier – Soupetard, Métro Roseraie, Toulouse

Un Dimanche, Un Quartier – Soupetard Dimanche 19 avril, 15h00 Métro Roseraie Haute-Garonne

Sur inscription (7 à 13€)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-19T15:00:00+02:00 – 2026-04-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-19T15:00:00+02:00 – 2026-04-19T17:00:00+02:00

Autrefois connu sous le nom de Juncasse, ce territoire très marécageux, accueillait quelques châteaux et fermes. Difficilement cultivable, il semblerait que l’on y soupait tard !!! Mais que reste-t-il de ces temps anciens ? Nous verrons également qu’au début du 20e siècle, un architecte y a construit un groupe scolaire et une cité-jardin, savez-vous de qui il s’agit ? Indice : il a construit la piscine Nakache.

Organisée par l’association En Quête de Patrimoine, la visite sera animée par Sonia Moussay, historienne et guide-conférencière. Cette visite est proposée dans le cadre de “Un dimanche, Un quartier” en partenariat avec l’office du Tourisme et l’Espace Patrimoine – Toulouse.

Inscription obligatoire de 7 à 13€

﻿ Rendez-vous arrêt au métro Roseraie

Métro Roseraie Place de la Roseraie toulouse Toulouse 31500 Jolimont / Soupetard / Roseraie / Gloire / Gramont / Amouroux Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.toulouse-tourisme.com/agenda/un-dimanche-un-quartier-soupetard/ »}] [{« link »: « https://www.toulouse-tourisme.com/agenda/un-dimanche-un-quartier-soupetard/ »}]

Dans ce quartier, il semblerait que l’on y soupait tard… Découvrez pourquoi ! Architecture Patrimoine