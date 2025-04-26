OTELLO Place du Capitole Toulouse
OTELLO Place du Capitole Toulouse mardi 14 avril 2026.
OTELLO
Place du Capitole OPÉRA NATIONAL DU CAPITOLE Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 10 – 10 – 128 EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 20:00:00
fin : 2026-04-17 23:10:00
Date(s) :
2026-04-14 2026-04-17 2026-04-19 2026-04-21 2026-04-24
Giuseppe Verdi (1813-1901)
Le maure Otello, général vénitien, rentre victorieux auprès de son épouse Desdemona. Mais son capitaine, le funeste Iago, est prêt à tout pour nuire à son maître. Instillant dans le cœur de l’époux le poison de la jalousie, il le poussera à une folie meurtrière.
Avant-dernier chef-d’œuvre d’un Verdi septuagénaire, Otello est une tempête musicale qui emporte tout sur son passage.
Durée 3h10 avec 2 entractes. 10 .
Place du Capitole OPÉRA NATIONAL DU CAPITOLE Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Giuseppe Verdi (1813-1901)
The Moorish Otello, a Venetian general, returns victorious to his wife Desdemona. But his captain, the ill-fated Iago, will do anything to harm his master. Instilling the poison of jealousy into Otello’s heart, he drives him to murderous madness.
L’événement OTELLO Toulouse a été mis à jour le 2026-01-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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