OTELLO Place du Capitole Toulouse

OTELLO

Place du Capitole OPÉRA NATIONAL DU CAPITOLE Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 128 EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 20:00:00

fin : 2026-04-17 23:10:00

Date(s) :

2026-04-14 2026-04-17 2026-04-19 2026-04-21 2026-04-24

Giuseppe Verdi (1813-1901)

Le maure Otello, général vénitien, rentre victorieux auprès de son épouse Desdemona. Mais son capitaine, le funeste Iago, est prêt à tout pour nuire à son maître. Instillant dans le cœur de l’époux le poison de la jalousie, il le poussera à une folie meurtrière.

Avant-dernier chef-d’œuvre d’un Verdi septuagénaire, Otello est une tempête musicale qui emporte tout sur son passage.

Durée 3h10 avec 2 entractes. 10 .

Place du Capitole OPÉRA NATIONAL DU CAPITOLE Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Giuseppe Verdi (1813-1901)

The Moorish Otello, a Venetian general, returns victorious to his wife Desdemona. But his captain, the ill-fated Iago, will do anything to harm his master. Instilling the poison of jealousy into Otello’s heart, he drives him to murderous madness.

L’événement OTELLO Toulouse a été mis à jour le 2026-01-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE