LES CRÉAS TAUR RUE DU TAUR Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

LES CRÉAS TAUR

RUE DU TAUR ENTRE LE CAPITOLE ET SAINT-SERNIN Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 10:00:00

fin : 2026-07-19 19:30:00

Date(s) :

2026-07-19 2026-08-16

Les Créas Taur, c’est votre marché de créatrices et de créateurs au cœur de Toulouse.

C’est unique, original et local !

Les Créas Taur, voici une excellente façon de découvrir le centre de notre ville, sa convivialité, son sens de l’accueil et le talent de ses créatrices et créateurs. Ce joli et joyeux marché se tient dans la partie nord de la rue du Taur, à proximité de la basilique Saint-Sernin, du musée Saint-Raymond, de la Cave Poésie, de la Cinémathèque de Toulouse et de la Chapelle de Carmélites.

12 à 15 exposants vous proposent en effet leurs propres créations artisanales et/ou artistiques, sans intermédiaire vêtements, textile pour la maison, bijoux de tous styles, cosmétiques bio, céramiques, articles de décoration, luminaires, photographie, illustrations, jouets… Venez trouver la perle rare, le cadeau inoubliable !

Pour accentuer le côté convivial du marché, un concert gratuit est proposé à chaque édition à partir de 18h. .

RUE DU TAUR ENTRE LE CAPITOLE ET SAINT-SERNIN Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie rscreastaur@gmail.com

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English :

Les Créas Taur is your creators’ market in the heart of Toulouse.

It’s unique, original and local!

L’événement LES CRÉAS TAUR Toulouse a été mis à jour le 2026-07-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE